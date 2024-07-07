ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Синнер на двоих повторили достижение 1993 года

Алькарас и Синнер на двоих повторили достижение 1993 года
Карлос Алькарас и Янник Синнер
Комментарии

Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас повторили достижение 1993 года Пита Сампраса и Джима Курье. Итальянец и испанец стали вторыми теннисистами до 23 лет в Открытой эре, которым удалось пройти в 1/4 финала Уимблдона, «Ролан Гаррос» и Australian Open.

Напомним, сегодня, 7 июля, Карлос Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира французского теннисиста Уго Умбера в четырёх партиях. Счёт — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. В другом матче Янник Синнер был сильнее 14-й ракетки мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 11
2 		4 6 9
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7
3 		4 6 5
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, который в финале 2023 года обыграл Новака Джоковича.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android