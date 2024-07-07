Алькарас и Синнер на двоих повторили достижение 1993 года

Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас повторили достижение 1993 года Пита Сампраса и Джима Курье. Итальянец и испанец стали вторыми теннисистами до 23 лет в Открытой эре, которым удалось пройти в 1/4 финала Уимблдона, «Ролан Гаррос» и Australian Open.

Напомним, сегодня, 7 июля, Карлос Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира французского теннисиста Уго Умбера в четырёх партиях. Счёт — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. В другом матче Янник Синнер был сильнее 14-й ракетки мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, который в финале 2023 года обыграл Новака Джоковича.