Алькарас и Синнер на двоих повторили достижение 1993 года
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Первая и вторая ракетки мира Янник Синнер и Карлос Алькарас повторили достижение 1993 года Пита Сампраса и Джима Курье. Итальянец и испанец стали вторыми теннисистами до 23 лет в Открытой эре, которым удалось пройти в 1/4 финала Уимблдона, «Ролан Гаррос» и Australian Open.
Напомним, сегодня, 7 июля, Карлос Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира французского теннисиста Уго Умбера в четырёх партиях. Счёт — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. В другом матче Янник Синнер был сильнее 14-й ракетки мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
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|7 11
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|4
|6 9
14
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:35 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
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|3
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|6
|1
|7
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|4
|6
|5
16
Уго Умбер
У. Умбер
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, который в финале 2023 года обыграл Новака Джоковича.
Комментарии
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