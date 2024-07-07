«Если матч очень хороший, все им наслаждаются». Синнер — об обмене улыбками с командой

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер высказался о взаимодействиях с командой во время матчей.

«Мы много веселимся, когда работаем. Мы работаем ради таких моментов, чтобы играть здесь как можно лучше. Все игроки хотят устраивать шоу для всех вас. Если матч очень хороший, все им наслаждаются. Мы всегда стараемся это осуществить, но в то же время надо и улыбаться. Мы должны быть воодушевлены и счастливы на корте, это самое важное», — сказал Синнер в интервью после матча.

Сегодня, 7 июля, Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Он обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9). В следующем раунде соревнований Янник Синнер встретится с победителем противостояния между российским теннисистом Даниилом Медведевым и болгарином Григором Димитровым.