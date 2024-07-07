Векич обыграла Бадосу в матче четвёртого круга Уимблдона-2024
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса завершила выступление на Уимблдоне-2024. В матче четвёртого круга она уступила хорватской теннисистке, 37-й ракетке мира Донне Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу представительницы Хорватии.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
93
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
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|1
|6
37
Донна Векич
Д. Векич
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Бадоса шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Комментарии
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