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Векич обыграла Бадосу в матче четвёртого круга Уимблдона-2024

Векич обыграла Бадосу в матче четвёртого круга Уимблдона-2024
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса завершила выступление на Уимблдоне-2024. В матче четвёртого круга она уступила хорватской теннисистке, 37-й ракетке мира Донне Векич. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу представительницы Хорватии.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		1 6
         
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Бадоса шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Векич четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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