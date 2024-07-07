Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Григора Димитрова

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина.

За это время Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Димитров выполнил одну подачу навылет, реализовал один брейк-пойнт и не допустил ни одной двойной ошибки.

Теперь Даниил Медведев сыграет в 1/4 финала с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Лидер рейтинга ATP ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас.