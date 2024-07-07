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Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Григора Димитрова

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Григора Димитрова
Даниил Медведев
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3
5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

За это время Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Димитров выполнил одну подачу навылет, реализовал один брейк-пойнт и не допустил ни одной двойной ошибки.

Теперь Даниил Медведев сыграет в 1/4 финала с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Лидер рейтинга ATP ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь матчей Уимблдона-2024
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