ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Векич поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Векич поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватская теннисистка, 37-я ракетке мира Донна Векич прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона-2024.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		1 6
         
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

«Итак, это был долгий день. Я очень рада победе и тому, что матч наконец закончился. Попасть в восьмёрку лучших на Уимблдоне – это действительно нечто особенное. Раньше я тренировалась в Лондоне, поэтому я немного привыкла к погоде. В перерывах я общалась со своей командой. Временами я была в некотором замешательстве. В конце концов мы справились», — сказала Векич в интервью на корте.

В матче четвёртого круга Векич обыграла 93-ю ракетку мира испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу представительницы Хорватии. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android