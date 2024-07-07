Векич поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Хорватская теннисистка, 37-я ракетке мира Донна Векич прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона-2024.
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
«Итак, это был долгий день. Я очень рада победе и тому, что матч наконец закончился. Попасть в восьмёрку лучших на Уимблдоне – это действительно нечто особенное. Раньше я тренировалась в Лондоне, поэтому я немного привыкла к погоде. В перерывах я общалась со своей командой. Временами я была в некотором замешательстве. В конце концов мы справились», — сказала Векич в интервью на корте.
В матче четвёртого круга Векич обыграла 93-ю ракетку мира испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу представительницы Хорватии. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 7 июля 2024
-
21:00
-
20:59
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:17
-
20:02
-
19:59
-
19:50
-
19:24
-
18:57
-
18:55
-
18:37
-
18:32
-
17:58
-
17:39
-
17:31
-
17:17
-
16:45
-
16:38
-
16:19
-
16:00
-
15:36
-
15:16
-
15:07
-
14:19
-
14:15
-
14:00
-
13:57
-
13:46
-
13:19
-
13:04
-
12:59
-
12:45
-
12:34