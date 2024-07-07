Векич поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Хорватская теннисистка, 37-я ракетке мира Донна Векич прокомментировала свой выход в четвертьфинал Уимблдона-2024.

«Итак, это был долгий день. Я очень рада победе и тому, что матч наконец закончился. Попасть в восьмёрку лучших на Уимблдоне – это действительно нечто особенное. Раньше я тренировалась в Лондоне, поэтому я немного привыкла к погоде. В перерывах я общалась со своей командой. Временами я была в некотором замешательстве. В конце концов мы справились», — сказала Векич в интервью на корте.

В матче четвёртого круга Векич обыграла 93-ю ракетку мира испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу представительницы Хорватии. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.