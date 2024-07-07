Фото: момент, когда Григор Димитров получил травму в матче с Даниилом Медведевым

Болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров получил повреждение во время матча против пятой ракетки мира из России Даниила Медведева. Димитров поскользнулся на травяном покрытии и потянул мышцу в паховой области. Из-за травмы соперник россиянина вынужден был отказаться от продолжения встречи. Противостояние на Центральном корте завершилось при счёте 5:3 в пользу Медведева.

Фото: скриншот трансляции

За это время россиянину удалось реализовать два брейк-пойнта, выполнить пять подач навылет. В то же время он допустил одну двойную ошибку. Димитров выполнил одну подачу навылет, реализовал один брейк-пойнт и не допустил ни одной двойной ошибки.

Теперь Даниил Медведев сыграет в 1/4 финала с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Лидер рейтинга ATP ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).