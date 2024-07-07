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Медведев встретится с Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024

Медведев встретится с Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Сегодня, 7 июля, Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3
5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 11
2 		4 6 9
             
Бен Шелтон
14
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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