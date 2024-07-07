Медведев встретится с Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Сегодня, 7 июля, Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.