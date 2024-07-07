«Надо показать свой лучший теннис». Медведев — о предстоящей встрече с Синнером

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с лидером рейтинга Янником Синнером из Италии в 1/4 финала Уимблдона-2024.

«Мне надо показать свой лучший теннис. Последние пять раз он меня обыгрывал. Если не ошибаюсь, четыре из этих матчей были очень тяжёлыми, а последний он легко выиграл. Так что я постараюсь показать свой лучший теннис. Мы впервые встретимся на траве, будет интересная битва. Я выйду и выложусь без остатка.

Янник выиграл в трёх сетах, не думаю, что он очень устал. Но с Григором у нас были затяжные розыгрыши, если бы сыграли 7-6 в пятом, могло бы быть тяжело. Что точно, так то что я физически свеж для следующего матча и жду его», — сказал Медведев в интервью на корте.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на отказе 10-й ракетки мира Григора Димитрова. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).