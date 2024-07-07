Медведев раскрыл, что сказал Димитрову у сетки по завершении матча Уимблдона-2024

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о травме Григора Димитрова, из-за которой он не смог продолжить матч 1/8 финала Уимблдона-2024.

«В этом году в моих матчах много травм, то у меня, то у соперников. У сетки я сказал ему, что у нас было так много великолепных матчей, великолепных розыгрышей. Великолепные матчи в трёх сетах. То он выигрывает, то я выигрываю. Я ждал матча с ним на траве. Розыгрыши сегодня были великолепными. Тяжёлый момент. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. Нечего особо сказать о сегодняшнем матче», — сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона.