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Медведев раскрыл, что сказал Димитрову у сетки по завершении матча Уимблдона-2024

Медведев раскрыл, что сказал Димитрову у сетки по завершении матча Уимблдона-2024
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о травме Григора Димитрова, из-за которой он не смог продолжить матч 1/8 финала Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3
5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В этом году в моих матчах много травм, то у меня, то у соперников. У сетки я сказал ему, что у нас было так много великолепных матчей, великолепных розыгрышей. Великолепные матчи в трёх сетах. То он выигрывает, то я выигрываю. Я ждал матча с ним на траве. Розыгрыши сегодня были великолепными. Тяжёлый момент. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. Нечего особо сказать о сегодняшнем матче», — сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Медведев встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Отметим, что Синнер стал первым итальянцем, которому удалось трижды выйти в 1/4 финала Уимблдона.

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