Веснина и Шнайдер уступили во втором круге парного турнира на Уимблдоне
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Российские теннисистки Елена Веснина и Диана Шнайдер уступили в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки проиграли своим соперницам Айше Мухаммад (США) и Алдиле Сутджиади (Сингапур) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:25 МСК
Айша Мухаммад
Алдила Сутджиади
А. Мухаммад А. Сутджиади
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|3
|6
|
|6
|3
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Д. Шнайдер Е. Веснина
Встреча была перенесена со вчерашнего дня из-за погоды. Шнайдер и Веснина допустили одну двойную ошибку, не выполнили ни одной подачи навылет и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы реализовали 7 брейк-пойнтов из 11, выполнили две подачи навылет и допустили три двойные ошибки.
Ранее в мужском одиночном разряде российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала. По ходу первого сета из-за травмы снялся его соперник — Григор Димитров.
Комментарии
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