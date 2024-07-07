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Веснина и Шнайдер уступили во втором круге парного турнира на Уимблдоне

Веснина и Шнайдер уступили во втором круге парного турнира на Уимблдоне
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Российские теннисистки Елена Веснина и Диана Шнайдер уступили в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки проиграли своим соперницам Айше Мухаммад (США) и Алдиле Сутджиади (Сингапур) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:25 МСК
Айша Мухаммад
США
Айша Мухаммад
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
А. Мухаммад А. Сутджиади
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Д. Шнайдер Е. Веснина

Встреча была перенесена со вчерашнего дня из-за погоды. Шнайдер и Веснина допустили одну двойную ошибку, не выполнили ни одной подачи навылет и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. Их соперницы реализовали 7 брейк-пойнтов из 11, выполнили две подачи навылет и допустили три двойные ошибки.

Ранее в мужском одиночном разряде российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала. По ходу первого сета из-за травмы снялся его соперник — Григор Димитров.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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