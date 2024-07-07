Эмма Радукану не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2024
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану завершила выступление на Уимблдоне-2024. В матче четвёртого круга она уступила 123-й ракетке мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Австралии.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
123
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
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|7
|2
135
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Радукану четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сун четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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