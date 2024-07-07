Хромачёва и Рахимова проиграли во втором круге парного турнира на Уимблдоне-2024

Российские теннисистки Диана Хромачёва и Камилла Рахимова проиграли в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки уступили своим соперницам Габриэле Дабровски (Канада) и Элин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 5:7.

Рахимова и Хромачёва допустили три двойные ошибки, выполнили одну подачу навылет и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Их соперницы реализовали один брейк-пойнт из восьми, выполнили две подачи навылет и допустили четыре двойные ошибки.

Ранее в женском парном разряде поражение также потерпели Диана Шнайдер и Елена Веснина. В мужском одиночном разряде российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала. По ходу первого сета из-за травмы снялся его соперник Григор Димитров.