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Хромачёва и Рахимова проиграли во втором круге парного турнира на Уимблдоне-2024

Хромачёва и Рахимова проиграли во втором круге парного турнира на Уимблдоне-2024
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Российские теннисистки Диана Хромачёва и Камилла Рахимова проиграли в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки уступили своим соперницам Габриэле Дабровски (Канада) и Элин Рутлифф (Новая Зеландия) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 5:7.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:05 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
И. Хромачёва К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5
7 7 		3 7
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Рахимова и Хромачёва допустили три двойные ошибки, выполнили одну подачу навылет и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Их соперницы реализовали один брейк-пойнт из восьми, выполнили две подачи навылет и допустили четыре двойные ошибки.

Ранее в женском парном разряде поражение также потерпели Диана Шнайдер и Елена Веснина. В мужском одиночном разряде российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала. По ходу первого сета из-за травмы снялся его соперник Григор Димитров.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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