Алькарас: биться за каждый мяч — это мой стиль

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал заработанное в падении очко в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 против Уго Умбера.

— Когда в последний раз вы выигрывали такое очко, сидя на задней линии? Как вообще смогли выиграть это очко? У вас что, ковёр-самолёт?

— Последний раз, который помню, когда падал, но смог подняться и выиграть очко, был против Янника на US Open. Помню, тогда я упал, встал и нанёс обводящий удар. Биться за каждый мяч – это мой стиль. Думаю, я могу достать каждый мяч. Неважно, какой удар наносит соперник или где на корте я нахожусь, я просто думаю, что достану этот мяч. И нанесу хороший удар или обводящий. Верю, что выиграю это очко. Это мой стиль», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Напомним, Алькарас вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024, одолев 16-ю ракетку мира из Франции со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Испанскому теннисисту удалось переломить ход игры и не допустить перехода противостояния в пятый сет.