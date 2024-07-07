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Сизикова и Яфань не смогли выйти в третий круг парного Уимблдона-2024

Сизикова и Яфань не смогли выйти в третий круг парного Уимблдона-2024
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Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с китаянкой Ван Яфань не смогли выйти в третий круг парного разряда Уимблдона-2024. В матче второго круга они в двух сетах уступили украинке Марте Костюк и представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:25 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
Я. Сизикова В. Яфань

Встреча Сизиковой и Яфань с Костюк и Русе продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках российско-китайская пара четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету соперниц Сизиковой и Яфань ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее в мужском одиночном разряде российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала. По ходу первого сета из-за травмы снялся его соперник Григор Димитров.

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