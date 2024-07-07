Сизикова и Яфань не смогли выйти в третий круг парного Уимблдона-2024

Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с китаянкой Ван Яфань не смогли выйти в третий круг парного разряда Уимблдона-2024. В матче второго круга они в двух сетах уступили украинке Марте Костюк и представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
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Встреча Сизиковой и Яфань с Костюк и Русе продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках российско-китайская пара четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету соперниц Сизиковой и Яфань ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Ранее в мужском одиночном разряде российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вышел в 1/4 финала. По ходу первого сета из-за травмы снялся его соперник Григор Димитров.
- 7 июля 2024
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