Сун прошла в 1/4 финала Уимблдона со 123-й позиции в рейтинге. Ниже была только Серена

Новозеландская теннисистка Лулу Сун стала второй теннисисткой среди спортсменок с наиболее низкой позицией в туре, которой удалось выйти в 1/4 финала турнира за последние 15 розыгрышей Уимблдона. Спортсменка занимает 123-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На момент выхода в четвертьфинал на позиции ниже была только Серена Уильямс. Она вышла в этот рад будучи 181-й ракеткой мира. Это случилось в 2018 году.

Сегодня Сун одолела победительницу US Open – 2021 британскую теннисистку Эмму Радукану. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге соревнований.