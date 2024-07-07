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Сун прошла в 1/4 финала Уимблдона со 123-й позиции в рейтинге. Ниже была только Серена

Сун прошла в 1/4 финала Уимблдона со 123-й позиции в рейтинге. Ниже была только Серена
Лулу Сун
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Новозеландская теннисистка Лулу Сун стала второй теннисисткой среди спортсменок с наиболее низкой позицией в туре, которой удалось выйти в 1/4 финала турнира за последние 15 розыгрышей Уимблдона. Спортсменка занимает 123-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На момент выхода в четвертьфинал на позиции ниже была только Серена Уильямс. Она вышла в этот рад будучи 181-й ракеткой мира. Это случилось в 2018 году.

Сегодня Сун одолела победительницу US Open – 2021 британскую теннисистку Эмму Радукану. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Лулу Сун
123
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Эмма Радукану
135
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге соревнований.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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