Лулу Сун высказалась о выходе в четвертьфинал на дебютном для неё Уимблдоне

123-я ракетка мира из Новой Зеландии Лулу Сун поделилась эмоциями после победы над представительницей Великобритании Эммой Радукану в 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Когда я узнала, что сыграю на Центральном корте, поняла, что никогда не видела подобного. Я оглядывалась по сторонам, впервые столкнулась с такими эмоциями. Я просто очень рада, что могу играть на этом корте перед болельщиками. Для меня это просто потрясающий опыт», — сказала Сун в интервью на корте.

Встреча между Сун и Радукану завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии. Отметим, что это дебютный Уимблдон для Лулу Сун. Турнир в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.