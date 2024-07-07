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Лулу Сун высказалась о выходе в четвертьфинал на дебютном для неё Уимблдоне

Лулу Сун высказалась о выходе в четвертьфинал на дебютном для неё Уимблдоне
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123-я ракетка мира из Новой Зеландии Лулу Сун поделилась эмоциями после победы над представительницей Великобритании Эммой Радукану в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Лулу Сун
123
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Эмма Радукану
135
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Когда я узнала, что сыграю на Центральном корте, поняла, что никогда не видела подобного. Я оглядывалась по сторонам, впервые столкнулась с такими эмоциями. Я просто очень рада, что могу играть на этом корте перед болельщиками. Для меня это просто потрясающий опыт», — сказала Сун в интервью на корте.

Встреча между Сун и Радукану завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии. Отметим, что это дебютный Уимблдон для Лулу Сун. Турнир в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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