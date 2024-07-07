Лулу Сун высказалась о выходе в четвертьфинал на дебютном для неё Уимблдоне

123-я ракетка мира из Новой Зеландии Лулу Сун поделилась эмоциями после победы над представительницей Великобритании Эммой Радукану в 1/8 финала Уимблдона-2024.
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«Когда я узнала, что сыграю на Центральном корте, поняла, что никогда не видела подобного. Я оглядывалась по сторонам, впервые столкнулась с такими эмоциями. Я просто очень рада, что могу играть на этом корте перед болельщиками. Для меня это просто потрясающий опыт», — сказала Сун в интервью на корте.
Встреча между Сун и Радукану завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии. Отметим, что это дебютный Уимблдон для Лулу Сун. Турнир в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
- 7 июля 2024
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