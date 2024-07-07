Синнер высказался о предстоящей встрече с Медведевым в четвертьфинале Уимблдона-2024

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уимблдона-2024.
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«Я до сих пор считаю, что у каждого матча есть своя история. У меня было такое ощущение, будто в Австралии у нас было два разных матча в одном поединке. Нам обоим будет тяжело. Я тренировался с ним в начале недели. Он играл очень хорошо. Это будет тяжело. Я с нетерпением жду встречи. Для меня это большой вызов. Для этого я тренируюсь. Надеюсь, это будет хороший матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Сегодня, 7 июля, Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).
- 7 июля 2024
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