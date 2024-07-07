Алькарас поддержал Радукану после снятия теннисистки с микста Уимблдона

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на снятие Эммы Радукану с микста Уимблдона-2024.

— На Радукану многое навалилось вне корта после того, как она снялась с микста с Марреем. Вы ей сочувствуете из-за того, что ей пришлось справляться с разговорами и шумом в прессе по этому поводу?

— Сложная ситуация. Она сказала, что сыграет в миксте с Энди на последнем Уимблдоне в его карьере. Уверен, она не хотела сниматься с микста. У неё были свои причины на это. Полагаю, физические проблемы. Не знаю, ей предстоял четвёртый круг Уимблдона, думаю, играть в Англии — для неё это что-то особенное. Уверен, многие в её положении поступили бы так же. Но, зная, что это его последний Уимблдон, конечно, тяжело с этим справляться, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Эмма Радукану и легендарный теннисист, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Энди Маррей снялись с микста на Уимблдоне-2024 из-за проблем с самочувствием Радукану.