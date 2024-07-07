Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Баутиста-Агута

Американский теннисист, 14-я ракетка мира Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 7 июля, американец обыграл 114-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Счёт — 6:2, 7:6 (7:3), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Пол выполнил 10 подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из семи и допустил две двойные ошибки. Его соперник не выполнил ни одного эйса и не допустил ни одной двойной ошибки, но смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований Томми Пол встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Ранее тот в четырёх сетах обыграл француза Уго Умбера. Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона.