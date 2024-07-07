Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Баутиста-Агута
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Американский теннисист, 14-я ракетка мира Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 7 июля, американец обыграл 114-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Счёт — 6:2, 7:6 (7:3), 6:2.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:50 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
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|6
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|6 3
|2
112
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Пол выполнил 10 подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из семи и допустил две двойные ошибки. Его соперник не выполнил ни одного эйса и не допустил ни одной двойной ошибки, но смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.
В следующем раунде соревнований Томми Пол встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Ранее тот в четырёх сетах обыграл француза Уго Умбера. Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона.
Комментарии
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