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Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Баутиста-Агута

Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, обыграв Баутиста-Агута
Томми Пол
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Американский теннисист, 14-я ракетка мира Томми Пол вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024. Сегодня, 7 июля, американец обыграл 114-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Счёт — 6:2, 7:6 (7:3), 6:2.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 20:50 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
2 		6 3 2
             
Роберто Баутиста-Агут
112
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. За это время Пол выполнил 10 подач навылет, реализовал пять брейк-пойнтов из семи и допустил две двойные ошибки. Его соперник не выполнил ни одного эйса и не допустил ни одной двойной ошибки, но смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований Томми Пол встретится с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Ранее тот в четырёх сетах обыграл француза Уго Умбера. Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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