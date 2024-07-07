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Наварро уверенно обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024

Наварро уверенно обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024
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17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она в двух сетах обыграла свою соотечественницу вторую ракетку мира Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 22:10 МСК
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 15 минут. В его рамках Наварро ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гауфф три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

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