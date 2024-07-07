Наварро уверенно обыграла Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024

17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уверенно вышла в четвертьфинал Уимблдона-2024. В матче четвёртого круга она в двух сетах обыграла свою соотечественницу вторую ракетку мира Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 15 минут. В его рамках Наварро ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гауфф три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.