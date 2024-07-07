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Уимблдон-2024, мужчины: результаты седьмого игрового дня, сетка соревнований

Уимблдон-2024, мужчины: результаты седьмого игрового дня, сетка соревнований
Даниил Медведев
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Завершился седьмой игровой день Уимблдона-2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины.
Результаты матчей 7 июля:

  • Даниил Медведев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 5:3 (на отказе Димитрова);
  • Томми Пол (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:2, 7:6 (7:3), 6:2;
  • Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Отметим, что в 1/4 финала турнира россиянин Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, который в финале 2023 года обыграл Новака Джоковича.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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Новости. Теннис
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