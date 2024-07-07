Уимблдон-2024, женщины: результаты седьмого игрового дня, сетка соревнований

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился седьмой игровой день Уимблдона-2024 у женщин. На турнире прошли первые матчи четвёртого раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков.

Теннис. Уимблдон-2024. Женщины.

Результаты матчей 7 июля:

Ясмин Паолини (Италия) — Мэдисон Кис (США) — 6:3, 6:7, 5:5 (на отказе Кис);

Паула Бадоса (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:1, 4:6;

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:2, 5:7, 6:2;

Эмма Наварро (США) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:3.

Завтра, 8 июля, пройдут оставшиеся матчи четвёртого раунда Уимблдона-2024.

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.