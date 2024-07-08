Векич: выиграть «Шлем» — это моя мечта и цель

Хорватская теннисистка, 37-я ракетке мира Донна Векич заявила о желании выиграть турнир «Большого шлема».

«Я мечтаю об этом с тех пор, как пришла в теннис. Выиграть «Шлем» — это моя мечта и цель. Поэтому я и играю в теннис, поэтому тренируюсь и подталкиваю себя каждый день. Верю ли я? Да. Конечно, верю, иначе меня бы здесь не было. Но для победы на «Шлеме» многое должно случиться. Надеюсь, однажды это случится для меня», — сказала Векич на пресс-конференции.

Вчера, 7 июля, в матче четвёртого круга Векич обыграла 93-ю ракетку мира испанскую теннисистку Паулу Бадосу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу представительницы Хорватии. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля.