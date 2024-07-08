Джокович поделился ощущениями после совместных тренировок с Кирьосом

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович высказался о тренировках с финалистом Уимблдона-2022 австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

«Я рад, что он имеет желание играть со мной. Когда тренируешься с игроком, ты испытываешь другие ощущения, нежели чем со спарринг-партнёром. Общее качество тренировки выше, лучше удары и другие аспекты. Ник – великолепный игрок. Надеюсь, он сможет вернуться. Он важен для тенниса по многим причинам. Мы все знаем, что он игрок уровня топ-10, когда относится к делу серьёзно. У него есть дерзкий настрой, который нравится болельщикам. Благодаря этому он обыгрывал меня, Федерера, Надаля. Он уверенно играет на самых больших стадионах», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Кирьос прилетел в Лондон для работы в качестве ТВ-эксперта. Ник заявлял, что будет разминаться с Джоковичем на Уимблдоне, если тот выйдет во второй круг соревнований.