Алькарас поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас в своих социальных сетях прокомментировал выход в следующий круг Уимблдона-2024.

«Для меня так важно вернуться в четвертьфинал Уимблдона. Поехали!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, одолев 16-ю ракетку мира из Франции со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Испанскому теннисисту удалось переломить ход игры и не допустить перехода противостояния в пятый сет.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В финале 2023 года он обыграл вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича.