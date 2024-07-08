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Алькарас поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024

Алькарас поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2024
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас в своих социальных сетях прокомментировал выход в следующий круг Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7
3 		4 6 5
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Для меня так важно вернуться в четвертьфинал Уимблдона. Поехали!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, одолев 16-ю ракетку мира из Франции со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут. Испанскому теннисисту удалось переломить ход игры и не допустить перехода противостояния в пятый сет.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В финале 2023 года он обыграл вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича.

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Новости. Теннис
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