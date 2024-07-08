Медведев рассказал, какой фактор будет определяющим в матче с Синнером на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой фактор будет играть важную роль в четвертьфинальном матче Уимблдона против итальянца Янника Синнера.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Я думаю, что подача по-прежнему очень важна. Тот, кто сумеет хорошо подавать, будет иметь большое преимущество. Роджер и Новак впечатляют, потому что они не подают со скоростью 230 километров в час, но они очень точны и резки. Сломать их трудно. Вот почему они так много раз побеждали. То же самое с Карлосом в прошлом году, я играл против него в полуфинале, и это снова то, что мне нужно сделать против Янника. Я должен хорошо подавать, и у меня будут возможности в матче», — приводит слова Медведева Punto de Break.
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на отказе 10-й ракетки мира Григора Димитрова. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).
- 8 июля 2024
-
01:36
-
00:55
-
00:42
-
00:32
- 7 июля 2024
-
23:50
-
23:39
-
23:25
-
22:58
-
22:46
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:11
-
22:09
-
21:49
-
21:49
-
21:38
-
21:34
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:12
-
21:00
-
20:59
-
20:46
-
20:42
-
20:38
-
20:17
-
20:02
-
19:59
-
19:50
-
19:24
-
18:57
-
18:55
-
18:37