Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 8 июля

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт восьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В восьмой день соревнования сыграют Карлос Алькарас, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Александр Зверев, Новак Джокович, Хольгер Руне, Томми Пол.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 8 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Четвёртый круг/четвертьфинал

13:00

Лоренцо Музетти (Италии) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

15:00

Артюр Фис (Франции) — Алекс де Минор (Австралия).

17:00

Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).

19:00