Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 8 июля
Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт восьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
В восьмой день соревнования сыграют Карлос Алькарас, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Александр Зверев, Новак Джокович, Хольгер Руне, Томми Пол.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 8 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Четвёртый круг/четвертьфинал
13:00
- Лоренцо Музетти (Италии) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
- Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).
15:00
- Артюр Фис (Франции) — Алекс де Минор (Австралия).
17:00
- Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).
19:00
- Хольгер Руне (Дания) — Новак Джокович (Сербия).
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