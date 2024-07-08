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Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 8 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 8 июля
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт восьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В восьмой день соревнования сыграют Карлос Алькарас, Алекс де Минор, Лоренцо Музетти, Александр Зверев, Новак Джокович, Хольгер Руне, Томми Пол.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 8 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Четвёртый круг/четвертьфинал

13:00

  • Лоренцо Музетти (Италии) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
  • Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США).

15:00

  • Артюр Фис (Франции) — Алекс де Минор (Австралия).

17:00

  • Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия).

19:00

  • Хольгер Руне (Дания) — Новак Джокович (Сербия).
Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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