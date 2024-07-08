Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 8 июля
Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт восьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
В восьмой день соревнований сыграют российская теннисистка Анна Калинская, а также Елена Рыбакина, Элина Свитолина, Даниэль Коллинз.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 8 июля
Женщины. Примерное время начала матчей:
Четвёртый круг
15:30
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна Калинская (Россия).
16:00
- Элина Свитолина (Украина) — Синьюй Ван (Китай).
17:00
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия).
18:30
- Даниэль Коллинз (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).
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