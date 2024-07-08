Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 8 июля

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт восьмой игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В восьмой день соревнований сыграют российская теннисистка Анна Калинская, а также Елена Рыбакина, Элина Свитолина, Даниэль Коллинз.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 8 июля

Женщины. Примерное время начала матчей:

Четвёртый круг

15:30

Елена Рыбакина (Казахстан) — Анна Калинская (Россия).

16:00

Элина Свитолина (Украина) — Синьюй Ван (Китай).

17:00

Юлия Путинцева (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия).

18:30