Калинская — Рыбакина: история личных встреч перед матчем 1/8 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче 1/8 финала женского одиночного разряда встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Казахстана.

Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу Рыбакиной.

24.03.2023. WTA-1000, Майами. Хард, второй круг: Рыбакина - Калинская — 7:5, 4:6, 6:3.

28.04.2023. WTA-1000, Мадрид. Грунт, второй круг: Калинская — Рыбакина - 7:5, 4:6, 6:2.

14.05.2023. WTA-1000, Рим. Грунт, третий круг: Рыбакина — Калинская — 4:3 — отказ.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.