Калинская — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче 1/8 финала женского одиночного разряда встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Казахстана.
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Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу Рыбакиной.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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