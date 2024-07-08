ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Калинская — Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. В матче 1/8 финала женского одиночного разряда встретятся 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и четвёртый номер рейтинга WTA Елена Рыбакина из Казахстана. Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Казахстана.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу Рыбакиной.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android