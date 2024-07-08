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«Против первых ракеток я играю лучше». Медведев — о матче с Синнером на Уимблдоне-2024

«Против первых ракеток я играю лучше». Медведев — о матче с Синнером на Уимблдоне-2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев перед четвертьфинальным матчем Уимблдона-2024 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером рассказал, насколько изменился Синнер с начала их противостояния.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 13:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Он лучше играет, меньше ошибается. Когда он только появился в туре, все не то что были шокированы, но впечатлены, какой сильный у него удар. Он быстро бегал и наносил сильные удары с любой позиции на корте. Но много не попадал и поэтому проигрывал некоторые матчи. Как только он стал меньше ошибаться, его стало любому очень тяжело обыграть, не только мне. Поэтому он номер один в мире. Если не ошибаюсь, по статистике я обычно лучше играю против первых ракеток, чем против других игроков. Посмотрим, поможет ли мне это против Янника.

Подача у него тоже стала намного лучше. Маленькие детали очень многое значат в теннисе. Сейчас против него играть тяжелее, чем раньше. Но матчи были равными, у меня были шансы. Постараюсь в этот раз лучше их использовать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на отказе 10-й ракетки мира Григора Димитрова. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Счёт — 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

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Турнирная таблица Уимблдона-2024
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