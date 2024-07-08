Пресс-служба Уимблдона-2024 оценила один из розыгрышей в матче Алькараса с Умбером

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, одолев Уго Умбера из Франции со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Пресс-служба Уимблдона прокомментировала один из розыгрышей в этом матче, в котором Алькарас, присев на корт, встал и довёл его до победного конца.
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«Карлос, это было весело», — написано в официальном аккаунте Уимблдона-2024.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В следующем раунде Уимблдона Карлос Алькарас встретится с американцем Томми Полом, обыгравшим в 1/8 финала испанца Роберто Баутиста-Агута.
Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В финале 2023 года он в пяти сетах обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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