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Пресс-служба Уимблдона-2024 оценила один из розыгрышей в матче Алькараса с Умбером

Пресс-служба Уимблдона-2024 оценила один из розыгрышей в матче Алькараса с Умбером
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, одолев Уго Умбера из Франции со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:5. Пресс-служба Уимблдона прокомментировала один из розыгрышей в этом матче, в котором Алькарас, присев на корт, встал и довёл его до победного конца.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7
3 		4 6 5
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Карлос, это было весело», — написано в официальном аккаунте Уимблдона-2024.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем раунде Уимблдона Карлос Алькарас встретится с американцем Томми Полом, обыгравшим в 1/8 финала испанца Роберто Баутиста-Агута.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В финале 2023 года он в пяти сетах обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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