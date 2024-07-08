«Выздоравливай скорее». Паолини сказала тёплые слова Кис после её снятия с Уимблдона-2024
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини в социальных сетях сказала несколько тёплых слов в адрес 13-й ракетки мира американской теннисистки Мэдисон Кис, которая снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы.
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 15:10 МСК
7
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
Rt
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|2
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|6 6
|5
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|7 8
|5
13
Мэдисон Кис
М. Кис
«Никогда не хочется выигрывать из-за того, что кто-то выбывает из борьбы, но сегодня на этом большом корте мы получили фантастический опыт. Счастлива за всю вашу поддержку! Выздоравливай скорее, Мэдисон», — написала Паолини в социальных сетях.
В четвертьфинале Паолини встретится с 17-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
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