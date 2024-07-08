«Выздоравливай скорее». Паолини сказала тёплые слова Кис после её снятия с Уимблдона-2024

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини в социальных сетях сказала несколько тёплых слов в адрес 13-й ракетки мира американской теннисистки Мэдисон Кис, которая снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы.

«Никогда не хочется выигрывать из-за того, что кто-то выбывает из борьбы, но сегодня на этом большом корте мы получили фантастический опыт. Счастлива за всю вашу поддержку! Выздоравливай скорее, Мэдисон», — написала Паолини в социальных сетях.

В четвертьфинале Паолини встретится с 17-й ракеткой мира американской теннисисткой Эммой Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.