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Тарпищев заявил, что Медведев в матче с Синнером не будет фаворитом на Уимблдоне-2024

Тарпищев заявил, что Медведев в матче с Синнером не будет фаворитом на Уимблдоне-2024
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не будет фаворитом в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Чтобы побеждать Синнера, Медведеву надо хорошо подавать. Стабильно и ровно, за 70 процентов. И первый мяч попадать. Если не будет лихорадить на подаче — шансы есть. Синнер фаворит, конечно, но Дане терять нечего. Поэтому может играть с меньшим давлением», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 13:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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