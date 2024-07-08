Тарпищев заявил, что Медведев в матче с Синнером не будет фаворитом на Уимблдоне-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не будет фаворитом в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
«Чтобы побеждать Синнера, Медведеву надо хорошо подавать. Стабильно и ровно, за 70 процентов. И первый мяч попадать. Если не будет лихорадить на подаче — шансы есть. Синнер фаворит, конечно, но Дане терять нечего. Поэтому может играть с меньшим давлением», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
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Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона-2024 на отказе 10-й ракетки из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась при счёте 5:3 в пользу россиянина. Янник Синнер ранее обыграл американского теннисиста, 14-ю ракетку мира Бена Шелтона. Матч закончился со счётом 6:2, 6:4, 7:6 (11:9).
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