Андрей Ольховский: победа Свёнтек на Уимблдоне — вопрос времени

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу 35-й ракетки мира теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой над лидером мирового рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 3:6, 6:1, 6:2.

«В первую очередь Путинцева — молодец: играла намного активнее, чем обычно, и стабильно, без ошибок. Именно за счёт этого Юлия и показывает очень хорошую игру в последнее время. На мой взгляд, она прибавила немножко в игровом темпе.

То, что у Свёнтек на траве не получается выиграть турнир «Большого шлема», может быть даже вопросом времени. Может быть, она ещё немножко неуверенна, но посмотрим. Играет Ига очень хорошо, очень стабильно, очень уверенно на всех других турнирах.

По большому счёту, думаю, что когда ты великий чемпион и у тебя есть амбиции, такое поражение не страшно. Все возвращаются и пытаются победить именно на этом турнире в следующий раз», — сказал Андрей Ольховский в эфире спортивного радио «Движение».

В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.