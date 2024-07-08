Селиваненко высказался о предстоящем матче между Рыбакиной и Калинской на Уимблдоне-2024

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче четвёртого круга на Уимблдоне-2024 между 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной.
— В чём может быть преимущество Анны Калинской над Еленой Рыбакиной?
— Анна этом сезоне на подъёме, в её активе уже есть опыт побед в матчах с самыми серьёзными соперницами. Она играет в умный, тактически выстроенный теннис. Не стал бы рассуждать о каких-то преимуществах над Еленой Рыбакиной: каждый игрок уникален, так же как и каждый новый матч становится новым противостоянием, в котором всё возможно», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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