ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников: Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024

Евгений Кафельников: Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев способен обыграть первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024.

«Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона. Верю в это или нет — посмотрим. У Даниила есть игра, которая может ему позволить выйти победителем из этого матча», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 13:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Кафельников – двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный – в парном. На Уимблдоне бывший российский теннисист никогда не доходил дальше четвертьфинала в одиночном турнире. В парном разряде Кафельников дважды выходил в полуфинал.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас (Испания), а в женском – Маркета Вондроушова (Чехия).

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android