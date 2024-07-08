Евгений Кафельников: Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев способен обыграть первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024.

«Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона. Верю в это или нет — посмотрим. У Даниила есть игра, которая может ему позволить выйти победителем из этого матча», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кафельников – двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный – в парном. На Уимблдоне бывший российский теннисист никогда не доходил дальше четвертьфинала в одиночном турнире. В парном разряде Кафельников дважды выходил в полуфинал.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас (Испания), а в женском – Маркета Вондроушова (Чехия).