Екатерина Бычкова: Свёнтек пока не подобрала ключик к травяному покрытию

Российская теннисистка и комментатор Екатерина Бычкова прокомментировала победу 35-й ракетки мира теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой над лидером мирового рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 3:6, 6:1, 6:2.

«Конечно, всегда сенсация, когда проигрывает лучшая теннисистка мира в такой борьбе. Юля показала отличный теннис. На самом деле она умудрилась на этом покрытии чуть опередить Игу, что обычно не так просто. Она сама сказала, что не особо думала и старалась просто быстрее попадать в корт. У неё это здорово получилось!

А вот почему у Свёнтек не получается на траве? Похоже, что это покрытие пока ей не поддалось. Не смогла полька подобрать ключик к нему. Конечно, всем хочется выиграть, и я думаю, что в её случае победа на Уимблдоне, безусловно, это одна из главных целей, помимо Олимпиады. Конечно, и заветную красивую тарелку подержать хочется, особенно когда ты с таким преимуществом всегда всех обыгрываешь.

Считаю — можно быть лучшим на всех покрытиях. Нам не единожды это доказывали теннисистки, начиная от Штеффи Граф и заканчивая Сереной Уильямс и Машей Шараповой. Когда-то мы думали, что Мария не могла на грунте даже два матча выиграть, а потом она взяла два «Ролан Гаррос».

Можно быть лучшим везде. И я думаю, что в какой-то момент это Иге поддастся. У неё ещё очень много лет впереди. Каждый делает вывод из таких поражений и проводит работу над ошибками, а дальше двигается уже спокойненько. Посмотрим, как у неё получится на траве в следующем году», — сказала Бычкова в эфире спортивного радио «Движение».

В следующем круге Путинцева встретится с 14-й ракеткой мира латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая в третьем круге Уимблдона-2024 обыграла американскую теннисистку Бернарду Перу.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.