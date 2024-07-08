Кафельников: Калинская не будет чувствовать себя зажатой и аутсайдером в матче с Рыбакиной

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в четвертьфинальном матче на Уимблдоне-2024 с четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной не будет чувствовать себя аутсайдером.
«Естественно, в арсенале Рыбакиной есть немного больше, чем у Анны. Но у Анны есть победы над ведущими игроками, поэтому она не будет чувствовать себя зажатой и аутсайдером в этом матче. Мы надеемся, что всё будет хорошо», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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Кафельников – двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный – в парном. На Уимблдоне бывший российский теннисист никогда не доходил дальше четвертьфинала в одиночном турнире. В парном разряде Кафельников дважды выходил в полуфинал.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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