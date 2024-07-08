Пробьётся ли Анна Калинская в четвертьфинал Уимблдона-2024?

Сегодня, 8 июля, Лондоне (Великобритания) 18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сразится с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Пробьётся ли Анна Калинская в четвертьфинал Уимблдона?»
Проголосовать также можно здесь.
Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Калинская — Рыбакина.
Теннисистки провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч: 2-1 в пользу Рыбакиной.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.