«Ну скажите мне что-нибудь!» Гауфф — своей команде в матче с Наварро на Уимблдоне-2024

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что не чувствовала поддержки от своей команды во время проигранного матча четвёртого круга Уимблдона-2024 с соотечественницей Эммой Наварро.

«Ребята, скажите мне что-нибудь, не молчите!» — кричала Гауфф во время матча с Наварро.

«У нас был план на игру, но я чувствовала, что он не работает. Сегодня был один из тех редких моментов, когда у меня не было решений, как изменить игру. Думала, что я способный игрок и смогу их придумать. Я оказалась не готова в психологическом плане, мне нужно было больше подсказок от команды.

Такое случалось и раньше с Джей Си и Брэдом (Гилбертом — тренер Кори Гауфф. — Прим. «Чемпионата»), когда я чувствовала, что мне нужна помощь. Обычно они мне что-то подсказывают. Сегодня мы действовали несинхронно. В этом никто не виноват, кроме меня, я должна сама принимать решения на корте», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.