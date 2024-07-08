Лулу Сун в матче 1/8 финала с Радукану установила рекорд по виннерсам на Уимблдоне-2024

123-я ракетка мира новозеландская теннисистка Лулу Сун в победном матче 1/8 финала Уимблдона-2024 с представительницей Великобритании Эммой Радукану сделала 50 виннерсов. Это лучший показатель в женском одиночном разряде на этом турнире.

Встреча между Сун и Радукану завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии. Отметим, что это дебютный Уимблдон для Лулу Сун. Она пробилась в основную сетку через квалификацию. В четвертьфинале теннисистка из Новой Зеландии сыграет с хорваткой Донной Векич (37-я в рейтинге WTA).

Турнир в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.