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Лулу Сун в матче 1/8 финала с Радукану установила рекорд по виннерсам на Уимблдоне-2024

Лулу Сун в матче 1/8 финала с Радукану установила рекорд по виннерсам на Уимблдоне-2024
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123-я ракетка мира новозеландская теннисистка Лулу Сун в победном матче 1/8 финала Уимблдона-2024 с представительницей Великобритании Эммой Радукану сделала 50 виннерсов. Это лучший показатель в женском одиночном разряде на этом турнире.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Лулу Сун
123
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 2
         
Эмма Радукану
135
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча между Сун и Радукану завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу представительницы Новой Зеландии. Отметим, что это дебютный Уимблдон для Лулу Сун. Она пробилась в основную сетку через квалификацию. В четвертьфинале теннисистка из Новой Зеландии сыграет с хорваткой Донной Векич (37-я в рейтинге WTA).

Турнир в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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