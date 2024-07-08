«В ней есть всё, что нужно для звёздной теннисистки». Петрова — о Мирре Андреевой

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова рассказала, когда можно будет назвать российскую теннисистку Мирру Андрееву настоящей звездой тенниса.

– Если не опираться на рейтинг, Мирру Андрееву можно назвать лучшей российской теннисисткой на данный момент?

– Мирра нравится мне во всём, она уже полноценный игрок. Ей отлично удаётся варьировать свои удары и приспосабливаться под противников. Несмотря на свой юный возраст, Андреева ведёт себя очень мудро, взросло, она уравновешенная и хладнокровная – в ней есть всё, что нужно для звёздной теннисистки.

– Как думаете, через сколько лет Мирру можно будет назвать настоящей звездой?

– Как минимум через пару лет. У девушек всё происходит быстрее, так что наверняка к 20 годам Мирра наберёт необходимый для этого опыт. Думаю, что за это время у неё появятся уверенность и внутренний стержень, — приводит слова Петровой Metaratings.

На Уимблдоне-2024 17-летняя Мирра, занимающая 23-ю строчку мирового рейтинга, проиграла в первом круге чешке Бренде Фрухвиртовой.