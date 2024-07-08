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Ольховский рассказал, за счёт чего Калинская может обыграть Рыбакину

Ольховский рассказал, за счёт чего Калинская может обыграть Рыбакину
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Уимблдона-2024 между четвёртой ракеткой мира теннисисткой из Казахстана Еленой Рыбакиной и россиянкой Анной Калинской (18-я в рейтинге WTA).

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
18
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Надо стабильно играть в тот теннис, в который сейчас играет Анна. Она играет в очень хороший и быстрый теннис. Если Калинская сыграет без ошибок, то есть шансы на победу. Многое будет зависеть от того, как Рыбакина будет подавать, потому что её оружие в подаче. Калинская не так остро подаёт, но при стабильном выступлении будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч пройдёт на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Казахстана.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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