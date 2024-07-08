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«Она всегда знает, что ей нужно делать». Петрова — о феномене Мирры Андреевой

«Она всегда знает, что ей нужно делать». Петрова — о феномене Мирры Андреевой
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Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова рассказала, в чём заключается феномен российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Спокойствие и хладнокровие. Эти качества не дают Андреевой паниковать и нервничать, она всегда знает, что ей нужно делать. Также Мирра замечательно передвигается и владеет всеми ударами», — приводит слова Петровой Metaratings.

Ранее Надежда Петрова поделилась мнением, когда можно будет назвать Мирру Андрееву звездой тенниса, а также рассказала, что ей нравится в 17-летней теннисистке.

Напомним, на прошедшем недавно «Ролан Гаррос» Мирра сенсационно дошла до полуфинала, обыграв даже третью ракетку мира Арину Соболенко, однако на Уимблдоне в Лондоне она выбыла в первом круге после матча с Брендой Фрухвиртовой.

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