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«Работала с психологом и сформировала уверенность». Петрова — о феномене Свёнтек

«Работала с психологом и сформировала уверенность». Петрова — о феномене Свёнтек
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Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова рассказала, в чём заключается феномен первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

«Ига на грунте – это доминант. Я наблюдала за ней, на этом покрытии ей просто нет равных. Никто не чувствует грунт, как она. Свёнтек собрала вокруг себя невероятную команду. Работала с психологом и сформировала уверенность и непобедимость. Будем смотреть, как Ига будет выглядеть на соревнованиях. Думаю, что сейчас её приоритет – это золото Олимпиады», — приводит слова Петровой Metaratings.

Ранее Надежда Петрова рассказала, что феномен российской теннисистки Мирры Андреевой заключается в стойкости и хладнокровии, а также поделилась мнением относительно того, когда можно будет назвать Мирру Андрееву звездой.

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