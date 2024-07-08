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Джокович перед матчем с Руне на Уимблдоне-2024 назвал сильные стороны датского теннисиста

Джокович перед матчем с Руне на Уимблдоне-2024 назвал сильные стороны датского теннисиста
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Уимблдона-2024 с датчанином Хольгером Руне (15-й в рейтинге ATP).

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«У него всегда была очень хорошая работоспособность. Если он увидит, что что-то не так, он будет над этим работать. Это то, что я всегда ценил в нём больше всего. Хольгер — разносторонний игрок, который может играть быстро, хорошо и агрессивно с обеих сторон корта, как справа, так и слева, и который очень хорошо защищается. По сравнению с Алькарасом и Синнером ему, вероятно, не хватает немного большей стабильности. Для меня он игрок, который может добиться больших успехов. Ему может потребоваться некоторое время, чтобы повзрослеть морально и понять, как он должен играть в определённые моменты, но он уже очень опытен для 21‐летнего. Его подача — грозное оружие, он подаёт очень близко к линии, пытаясь заставить своего соперника терять время», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В третьем круге Уимблдона-2024 сербский теннисист победил Алексея Попырина (Австралия) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 3 часа 7 минут.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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