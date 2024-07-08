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Путинцева — Остапенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024

Путинцева — Остапенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Уимблдона-2024
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона проходят матчи очередного игрового дня Уимблдона-2024. Во встрече 1/8 финала женского одиночного разряда встретятся 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко и 35-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана. Матч пройдёт на корте №1 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между латвийской теннисисткой и представительницей Казахстана.

Уимблдон (ж). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Путинцева и Остапенко провели между собой четыре матча на турнирах WTA (все — на харде). Счёт личных встреч: 2-2.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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