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«Дал возможность другим проявить себя». Петрова — об отказе Рублёва от Олимпиады в Париже

«Дал возможность другим проявить себя». Петрова — об отказе Рублёва от Олимпиады в Париже
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Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова высказалась об отказе шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва от участия на Олимпийских играх в Париже.

«Да, знаю, что Рублёв отказался от участия. Возможно, он хочет сосредоточиться на оставшейся части сезона, чтобы закончить год на определённом месте в рейтинге и добиться определённых целей, которые он поставил лично для себя. Более того, он наверняка понимает, что земля – это не совсем его покрытие. Он дал возможность другим попробовать проявить себя на турнире такого масштаба», — приводит слова Петровой Metaratings.

Напомним, от участия на Олимпиаде, помимо Рублёва, отказались Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

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