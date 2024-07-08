Ольховский: Медведев способен обыграть любого, но сейчас Синнер выглядит посильнее

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона-2024 между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
«Даниил способен обыграть любого теннисиста, но сейчас Янник в очень хорошей форме и выглядит посильнее. Однако Димитров тоже был опасным соперником для Медведева, но что-то случилось — потянул мышцу или связку, и матч закончился в пользу Даниила. Никто ни от чего не застрахован.
Если мы говорим о реальном уровне игры, Синнер выглядит немного более интересным и разнообразным. Но мы знаем Медведева — он может собраться в любой момент, как это очень часто было, и сыграть здорово», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 8 июля 2024
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